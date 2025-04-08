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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
758
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Украину беспилотниками: где ночью раздались взрывы

Россияне снова использовали ударные дроны.

Дроны

Дроны / © ТСН.ua

Враг еще раз атаковал Украину беспилотниками.

В ночь на 8 апреля 2025 года в Украине в нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в сообщении в соцсетях.

В частности, взрывы прогремели:

  • Каменский р-н (Днепропетровщина);

  • Самар/р-н;

  • Изюм/Лозовая;

  • Павлоградский р-н;

  • Днепропетровщина / Донецк.

Ранее сообщалось, что эшелонированная система обороны, которую возвела Россия, усложнила для Украины атаки с использованием морских дронов .

Дата публикации
Количество просмотров
758
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