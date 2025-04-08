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Россия атаковала Украину беспилотниками: где ночью раздались взрывы
Россияне снова использовали ударные дроны.
Враг еще раз атаковал Украину беспилотниками.
В ночь на 8 апреля 2025 года в Украине в нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в сообщении в соцсетях.
В частности, взрывы прогремели:
Каменский р-н (Днепропетровщина);
Самар/р-н;
Изюм/Лозовая;
Павлоградский р-н;
Днепропетровщина / Донецк.
Ранее сообщалось, что эшелонированная система обороны, которую возвела Россия, усложнила для Украины атаки с использованием морских дронов .