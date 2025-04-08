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- Украина
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Враг атакует Украину беспилотниками: названа траектория движения
Россияне продолжают надоедать мирному населению ночью.
В ночь на 8 апреля 2025 года враг применил ряд дронов в воздушном пространстве Украины.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Новые группы БпЛА в Запорожье, курс — северный.
Группа ударных БПЛА в Донецкой области двигается в направлении Днепропетровщины и Харьковщины.
Ранее сообщалось, что эшелонированная система обороны, которую возвела Россия, усложнила для Украины атаки с использованием морских дронов.