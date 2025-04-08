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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
382
Время на прочтение
1 мин

Враг атакует Украину беспилотниками: названа траектория движения

Россияне продолжают надоедать мирному населению ночью.

Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 8 апреля 2025 года враг применил ряд дронов в воздушном пространстве Украины.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • Новые группы БпЛА в Запорожье, курс — северный.

  • Группа ударных БПЛА в Донецкой области двигается в направлении Днепропетровщины и Харьковщины.

Ранее сообщалось, что эшелонированная система обороны, которую возвела Россия, усложнила для Украины атаки с использованием морских дронов.

Дата публикации
Количество просмотров
382
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