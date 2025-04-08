Росія атакувала Україну безпілотниками: де вночі пролунали вибухи

Дрони / © ТСН.ua

Реклама

Ворог вкотре атакував Україну безпілотниками.

В ніч проти 8 квітня 2025 року в Україні в кількох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ України та моніторингові канали у повідомленні у соцмережах.

Реклама

Зокрема, вибухи пролунали:

Кам'янський р-н (Дніпропетровщина);

Самар/р-н;

Ізюм/Лозова;

Павлоградський р-н;

Дніпропетровщина/Донеччина.

Раніше повідомлялося, що ешелонована система оборони, яку звела Росія, ускладнила для України атаки з використанням морських дронів.