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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
758
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Україну безпілотниками: де вночі пролунали вибухи

Росіяни знову використали ударні дрони.

Дрони

Дрони / © ТСН.ua

Ворог вкотре атакував Україну безпілотниками.

В ніч проти 8 квітня 2025 року в Україні в кількох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ України та моніторингові канали у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Кам'янський р-н (Дніпропетровщина);

  •  Самар/р-н;

  • Ізюм/Лозова;

  • Павлоградський р-н;

  • Дніпропетровщина/Донеччина.

Раніше повідомлялося, що ешелонована система оборони, яку звела Росія, ускладнила для України атаки з використанням морських дронів.

Дата публікації
Кількість переглядів
758
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