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- Війна
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Росія атакувала Україну безпілотниками: де вночі пролунали вибухи
Росіяни знову використали ударні дрони.
Ворог вкотре атакував Україну безпілотниками.
В ніч проти 8 квітня 2025 року в Україні в кількох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ України та моніторингові канали у повідомленні у соцмережах.
Зокрема, вибухи пролунали:
Кам'янський р-н (Дніпропетровщина);
Самар/р-н;
Ізюм/Лозова;
Павлоградський р-н;
Дніпропетровщина/Донеччина.
Раніше повідомлялося, що ешелонована система оборони, яку звела Росія, ускладнила для України атаки з використанням морських дронів.