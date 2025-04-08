Торецьк, скоріш за все, буде втрачено — військовий оглядач

Торецьк / © скриншот з відео

Реклама

У Торецьку ворог заплатив шалену ціну з просування на 8-9 км по глибині.

Про це 8 квітня повідомив воєнний оглядач Богдан Мирошников.

Плани ворога ламалися неодноразово. Окупант так і не підібрався до Костянтинівки, що й було метою.

Реклама

“Але у всього є межа. Зараз до неї можливості нашого торецького гарнізону повільно підходять. Торецьк, скоріш за все, буде втрачено. Питання тільки в тому, в якій мірі ми зможемо зберегти потенціал для оборони надалі”, — йдеться у повідомленні.

Географія місцевості сприяє обороні.

“Але ворог посилює своє стадо, і буде намагатися все ж виконати задачу та підійти до Костянтинівки. Складні часи на напрямку, мені здається, ще навіть не на екваторі. Бо краматорсько-словʼянська агломерація є головною метою ворога у війні на цей час”, — додав він.

А Костянтинівка, Сіверськ, Лиман та Ізюм є важливими складниками цього пазлу.

Нагадаємо, раніше начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив про масовані обстріли міста росіянами та вуличні бої.