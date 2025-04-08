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Торецк, скорее всего, будет потерян — военный обозреватель
Бои в Торецке продолжаются 9 месяцев: враг заплатил дорого за продвижение вперед.
В Торецке враг заплатил безумную цену по продвижению на 8-9 км по глубине.
Об этом 8 апреля сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .
Планы неприятеля ломались не один раз. Оккупант так и не подобрался к Константиновке, что и было целью.
"Но у всего есть предел. Сейчас к ней возможности нашего торецкого гарнизона медленно подходят. Торецк, скорее всего, будет потерян. Вопрос только в том, в какой мере мы сможем сохранить потенциал для обороны в дальнейшем", — говорится в сообщении.
География местности способствует обороне.
"Но враг усиливает свое стадо, и будет пытаться все же выполнить задачу и подойти к Константиновке. Сложные времена на направлении, мне кажется, еще даже не на экваторе. Потому что краматорско-славянская агломерация является главной целью врага в войне в настоящее время", — добавил он.
А Константиновка, Северск, Лиман и Изюм являются важными составляющими этого пазла.
Напомним, ранее начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил о массированных обстрелах города россиянами и уличных боях.