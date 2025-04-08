Торецк, скорее всего, будет потерян — военный обозреватель

Торецк / © скриншот с видео

Реклама

В Торецке враг заплатил безумную цену по продвижению на 8-9 км по глубине.

Об этом 8 апреля сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

Планы неприятеля ломались не один раз. Оккупант так и не подобрался к Константиновке, что и было целью.

Реклама

"Но у всего есть предел. Сейчас к ней возможности нашего торецкого гарнизона медленно подходят. Торецк, скорее всего, будет потерян. Вопрос только в том, в какой мере мы сможем сохранить потенциал для обороны в дальнейшем", — говорится в сообщении.

География местности способствует обороне.

"Но враг усиливает свое стадо, и будет пытаться все же выполнить задачу и подойти к Константиновке. Сложные времена на направлении, мне кажется, еще даже не на экваторе. Потому что краматорско-славянская агломерация является главной целью врага в войне в настоящее время", — добавил он.

А Константиновка, Северск, Лиман и Изюм являются важными составляющими этого пазла.

Напомним, ранее начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил о массированных обстрелах города россиянами и уличных боях.