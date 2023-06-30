Раз и навсегда: как бороться с тараканами народными методами и победить

Тараканы переносят множество болезней, поэтому, как только вы увидели хотя бы одно насекомое в доме, нужно сразу думать о способах борьбы с ними. Что делать с тараканами в домашних условиях?

Почему в квартире или доме появляются тараканы

Идеальными условиями для обитания тараканов является высокая влажность, свободный доступ к пище, тьма и тепло. Перебегают они из квартиры в квартиру через щели в дверях и окнах, могут заползать по вентиляционным шахтам, мусоропроводу, трубе, фасаду здания. Кроме того, иногда люди приносят их вместе со старыми вещами, на одежде, в чемоданчике, из мебельного магизина или с почтовой посылкой.

Домашние тараканы являются синантропными организмами. То есть вне человеческой жизни они существовать не могут. Чаще всего насекомые живут на кухне, где есть постоянный доступ к еде. Если в помещении открыто мусорное ведро, протекает раковина, а на столе часто остается немытая посуда — тараканы могут появляться чаще.

Часто тараканы могут гнездиться в электроприборах, где тепло, безопасно и темно. Любят заселять пространство под раковиной, кухонные шкафы, щели в обоях, вентиляционные отверстия. Когда гнездо тараканов переполняется, насекомые начинают переселяться в другую квартиру или дом. Причем они сначала отсылают своего разведчика, чтобы узнать, есть ли там комфортные условия для их проживания.

Как бороться с тараканами народными методами

Если тараканы все-таки поселились в вашей квартире, не стоит запускать ситуацию. Очень скоро эти насекомые размножатся и будут жить по всей квартире. На своих кавычках они приносят болезнетворные бактерии, плесень, вирусы. Они могут вызвать аллергию, что станет причиной астмы. Есть даже случаи, когда тараканы забирались в уши людей.

Для начала всегда следует попробовать народные средства. Многие из них достаточно действенны и не так опасны для человека, как химия. Один минус – эффективный результат придется подождать.

Итак, вот несколько эффективных средств борьбы с тараканами в домашних условиях:

Борная кислота — самое действенное и доступное средство. Хотя борную кислоту используют от тараканов уже не одно десятилетие, она все еще эффективно работает, даже против резистентных популяций, выработавших иммунитет к химикатам. Этот яд не влияет на нервную систему, а разъедает стены пищеварительного тракта. Для борьбы с тараканами лучше брать борную кислоту в виде порошка. Можно обработать им те поверхности, где вы чаще всего замечаете тараканов. Также можете приготовить приманку: смешать сырой яичный желток с одной столовой ложкой борной кислоты и поставить в местах обитания тараканов.

— самое действенное и доступное средство. Хотя борную кислоту используют от тараканов уже не одно десятилетие, она все еще эффективно работает, даже против резистентных популяций, выработавших иммунитет к химикатам. Этот яд не влияет на нервную систему, а разъедает стены пищеварительного тракта. Для борьбы с тараканами лучше брать борную кислоту в виде порошка. Можно обработать им те поверхности, где вы чаще всего замечаете тараканов. Также можете приготовить приманку: смешать сырой яичный желток с одной столовой ложкой борной кислоты и поставить в местах обитания тараканов. Нашатырный спирт — у тараканов очень хорошо развито обоняние, поэтому резкого запаха нашатырного спирта они не переносят. Поэтому его используют обычно в качестве барьера для отпугивания насекомых, которые могут мигрировать от соседей. Смешайте одну чайную ложку нашатырного спирта с литром воды, затем протрите полученным раствором мебель, подоконники, трубы, двери, вентиляционные отверстия, пол. Каждые два-три дня повторяйте процедуру, пока тараканы не исчезнут полностью.

— у тараканов очень хорошо развито обоняние, поэтому резкого запаха нашатырного спирта они не переносят. Поэтому его используют обычно в качестве барьера для отпугивания насекомых, которые могут мигрировать от соседей. Смешайте одну чайную ложку нашатырного спирта с литром воды, затем протрите полученным раствором мебель, подоконники, трубы, двери, вентиляционные отверстия, пол. Каждые два-три дня повторяйте процедуру, пока тараканы не исчезнут полностью. Уксус от тараканов – действует так же как и нашатырный спирт, то есть создает защитный барьер, чтобы насекомые не хотели поселиться в вашей квартире. Разделайте им все те места, где могут появляться тараканы. Лучше всего не разводить уксус в воде, но обрабатывать кухню нужно в маске и защитных перчатках.

– действует так же как и нашатырный спирт, то есть создает защитный барьер, чтобы насекомые не хотели поселиться в вашей квартире. Разделайте им все те места, где могут появляться тараканы. Лучше всего не разводить уксус в воде, но обрабатывать кухню нужно в маске и защитных перчатках. Вымораживание — бесплатный и проверенный годами действительно работающий способ. Тараканы, как и все насекомые, боятся холода. Они не могут самостоятельно поддерживать внутреннее тепло. Поэтому как только температура вокруг опускается ниже 5 градусов, вредители начинают массово погибать. А вот для обезвреживания яиц тараканов нужна уже минусовая температура. Вымораживание используют только тогда, когда другие методы не возымели действия. Для этого открывают окна зимой, перекрывают трубы, чтобы не лопнули.

— бесплатный и проверенный годами действительно работающий способ. Тараканы, как и все насекомые, боятся холода. Они не могут самостоятельно поддерживать внутреннее тепло. Поэтому как только температура вокруг опускается ниже 5 градусов, вредители начинают массово погибать. А вот для обезвреживания яиц тараканов нужна уже минусовая температура. Вымораживание используют только тогда, когда другие методы не возымели действия. Для этого открывают окна зимой, перекрывают трубы, чтобы не лопнули. Простейшая ловушка – если колония насекомых еще не разрослась, этот метод очень помогает. Купите в магазине готовую клеевую ловушку или изготовьте ее собственноручно. Подойдет для этого любая банка или глубокая миска. Ее внутреннюю поверхность нужно смазать маслом, а на дно положить немного меда, сахара или хлеба. Тараканы захотят полакомиться и не смогут выбраться через масло.

Средства от тараканов: что еще нужно делать, чтобы избавиться от насекомых

Чтобы избавиться от вредителей недостаточно просто распылить инсектицид или поставить ловушку, к дезинфекции нужно правильно подготовиться. Для этого рекомендуется выполнить несколько простых действий:

Прячьте еду — все крупы, муку, сахар лучше пересыпать из пакетов в контейнеры с герметичными крышками, а обычное мусорное ведро заменить на закрывающееся. Миски с кормом животных на ночь лучше прятать. Уберите источник воды – если без еды тараканы могут жить более 2 месяцев, то без воды не проживут и 2 недели. Поэтому перед дезинфекцией помещения почините сантехнику, если она протекает. А перед сном насухо вытирайте раковины, ванную и плитку, закрывайте слив. Влажные тряпки и губки можно убирать в полиэтиленовые пакетики. Проведите генеральную уборку – даже если вся еда и вода надежно спрятаны, тараканы могут существовать благодаря случайно пролитым каплям масла или крошкам пищи. Поэтому важно тщательно убрать в квартире и всегда мойте столешницу после использования. Закройте щели – сделать это можно с помощью клеевого пистолета, шпатлевки, монтажной пены или обычного армированного скотча.

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