Раз и навсегда: как бороться с тараканами народными методами и победить

Тараканы переносят множество болезней, поэтому, как только вы увидели хотя бы одно насекомое в доме, нужно сразу думать о способах борьбы с ними. Что делать с тараканами в домашних условиях?
Почему в квартире или доме появляются тараканы
Идеальными условиями для обитания тараканов является высокая влажность, свободный доступ к пище, тьма и тепло. Перебегают они из квартиры в квартиру через щели в дверях и окнах, могут заползать по вентиляционным шахтам, мусоропроводу, трубе, фасаду здания. Кроме того, иногда люди приносят их вместе со старыми вещами, на одежде, в чемоданчике, из мебельного магизина или с почтовой посылкой.
Домашние тараканы являются синантропными организмами. То есть вне человеческой жизни они существовать не могут. Чаще всего насекомые живут на кухне, где есть постоянный доступ к еде. Если в помещении открыто мусорное ведро, протекает раковина, а на столе часто остается немытая посуда — тараканы могут появляться чаще.
Часто тараканы могут гнездиться в электроприборах, где тепло, безопасно и темно. Любят заселять пространство под раковиной, кухонные шкафы, щели в обоях, вентиляционные отверстия. Когда гнездо тараканов переполняется, насекомые начинают переселяться в другую квартиру или дом. Причем они сначала отсылают своего разведчика, чтобы узнать, есть ли там комфортные условия для их проживания.
Как бороться с тараканами народными методами
Если тараканы все-таки поселились в вашей квартире, не стоит запускать ситуацию. Очень скоро эти насекомые размножатся и будут жить по всей квартире. На своих кавычках они приносят болезнетворные бактерии, плесень, вирусы. Они могут вызвать аллергию, что станет причиной астмы. Есть даже случаи, когда тараканы забирались в уши людей.
Для начала всегда следует попробовать народные средства. Многие из них достаточно действенны и не так опасны для человека, как химия. Один минус – эффективный результат придется подождать.
Итак, вот несколько эффективных средств борьбы с тараканами в домашних условиях:
- Борная кислота — самое действенное и доступное средство. Хотя борную кислоту используют от тараканов уже не одно десятилетие, она все еще эффективно работает, даже против резистентных популяций, выработавших иммунитет к химикатам. Этот яд не влияет на нервную систему, а разъедает стены пищеварительного тракта. Для борьбы с тараканами лучше брать борную кислоту в виде порошка. Можно обработать им те поверхности, где вы чаще всего замечаете тараканов. Также можете приготовить приманку: смешать сырой яичный желток с одной столовой ложкой борной кислоты и поставить в местах обитания тараканов.
- Нашатырный спирт — у тараканов очень хорошо развито обоняние, поэтому резкого запаха нашатырного спирта они не переносят. Поэтому его используют обычно в качестве барьера для отпугивания насекомых, которые могут мигрировать от соседей. Смешайте одну чайную ложку нашатырного спирта с литром воды, затем протрите полученным раствором мебель, подоконники, трубы, двери, вентиляционные отверстия, пол. Каждые два-три дня повторяйте процедуру, пока тараканы не исчезнут полностью.
- Уксус от тараканов – действует так же как и нашатырный спирт, то есть создает защитный барьер, чтобы насекомые не хотели поселиться в вашей квартире. Разделайте им все те места, где могут появляться тараканы. Лучше всего не разводить уксус в воде, но обрабатывать кухню нужно в маске и защитных перчатках.
- Вымораживание — бесплатный и проверенный годами действительно работающий способ. Тараканы, как и все насекомые, боятся холода. Они не могут самостоятельно поддерживать внутреннее тепло. Поэтому как только температура вокруг опускается ниже 5 градусов, вредители начинают массово погибать. А вот для обезвреживания яиц тараканов нужна уже минусовая температура. Вымораживание используют только тогда, когда другие методы не возымели действия. Для этого открывают окна зимой, перекрывают трубы, чтобы не лопнули.
- Простейшая ловушка – если колония насекомых еще не разрослась, этот метод очень помогает. Купите в магазине готовую клеевую ловушку или изготовьте ее собственноручно. Подойдет для этого любая банка или глубокая миска. Ее внутреннюю поверхность нужно смазать маслом, а на дно положить немного меда, сахара или хлеба. Тараканы захотят полакомиться и не смогут выбраться через масло.
Средства от тараканов: что еще нужно делать, чтобы избавиться от насекомых
Чтобы избавиться от вредителей недостаточно просто распылить инсектицид или поставить ловушку, к дезинфекции нужно правильно подготовиться. Для этого рекомендуется выполнить несколько простых действий:
- Прячьте еду — все крупы, муку, сахар лучше пересыпать из пакетов в контейнеры с герметичными крышками, а обычное мусорное ведро заменить на закрывающееся. Миски с кормом животных на ночь лучше прятать.
- Уберите источник воды – если без еды тараканы могут жить более 2 месяцев, то без воды не проживут и 2 недели. Поэтому перед дезинфекцией помещения почините сантехнику, если она протекает. А перед сном насухо вытирайте раковины, ванную и плитку, закрывайте слив. Влажные тряпки и губки можно убирать в полиэтиленовые пакетики.
- Проведите генеральную уборку – даже если вся еда и вода надежно спрятаны, тараканы могут существовать благодаря случайно пролитым каплям масла или крошкам пищи. Поэтому важно тщательно убрать в квартире и всегда мойте столешницу после использования.
- Закройте щели – сделать это можно с помощью клеевого пистолета, шпатлевки, монтажной пены или обычного армированного скотча.
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