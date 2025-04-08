Астрологический прогноз на 8 апреля

Корона / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда в любой сфере жизни можно добиться смой грандиозной цели, особенно если нацеливаться не на результат, а на процесс.

Символ дня: Корона.

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Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: молочный опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: из-за вероятности обострения хронических заболеваний нужно принять превентивные меры – принять лекарства, рекомендованные врачом как раз для таких случаев.

Питание дня: необходимо отказаться не только от жирной пищи, но и от бобовых и цельнозерновые круп.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: можно прививать, пасынковать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие силу полудрагоценных камней.

Сны дня: важно обратить внимание на настроение после пробуждение – хорошее станет доброй приметой.

Табу дня: нельзя ронять на пол столовые приборы.

Цитата дня: «Время – вернейший сотрудник упорства» (Иоганн Вольфганг Гете).

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