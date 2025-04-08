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Астрологический прогноз на 8 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда в любой сфере жизни можно добиться смой грандиозной цели, особенно если нацеливаться не на результат, а на процесс.
Символ дня: Корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: молочный опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: из-за вероятности обострения хронических заболеваний нужно принять превентивные меры – принять лекарства, рекомендованные врачом как раз для таких случаев.
Питание дня: необходимо отказаться не только от жирной пищи, но и от бобовых и цельнозерновые круп.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Дачные работы дня: можно прививать, пасынковать и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие силу полудрагоценных камней.
Сны дня: важно обратить внимание на настроение после пробуждение – хорошее станет доброй приметой.
Табу дня: нельзя ронять на пол столовые приборы.
Цитата дня: «Время – вернейший сотрудник упорства» (Иоганн Вольфганг Гете).
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