Астрологічний прогноз на 8 квітня

Корона / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли в будь-якій сфері життя можна досягти змий грандіозної мети, особливо якщо націлюватися не на результат, а на процес.

Символ дня: Корона.

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Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: молочний опал, сердолік.

За якусь частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: через ймовірність загострення хронічних захворювань потрібно вжити превентивних заходів – вжити ліків, рекомендованих лікарем саме для таких випадків.

Харчування дня: необхідно відмовитися не тільки від жирної їжі, а й від бобових і цільнозернових круп.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна щепити, пасинкувати та підгодовувати рослини.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що використовують силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: важливо звернути увагу на настрій після пробудження – добрий стане доброю прикметою.

Табу дня: не можна кидати на підлогу столові прилади.

Цитата дня: «Час – найвірніший співробітник завзятості» (Йоганн Вольфганг Ґете).

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