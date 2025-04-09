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- Украина
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В Краматорске в результате атаки дронов есть пострадавшие: среди них 11-летняя девочка
Объемы разрушений устанавливают в Краматорске.
3 человека, в том числе ребенок, ранены в результате ночных ударов по Краматорску.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Ночью город оказался под массированной атакой русских дронов. По предварительной информации, ранения получили 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя старушка.
Объемы разрушений устанавливают.
На месте ударов работают власти, полиция, спасатели и все ответственные службы.