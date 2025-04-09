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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Краматорске в результате атаки дронов есть пострадавшие: среди них 11-летняя девочка

Объемы разрушений устанавливают в Краматорске.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

3 человека, в том числе ребенок, ранены в результате ночных ударов по Краматорску.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Ночью город оказался под массированной атакой русских дронов. По предварительной информации, ранения получили 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя старушка.

Объемы разрушений устанавливают.

На месте ударов работают власти, полиция, спасатели и все ответственные службы.

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