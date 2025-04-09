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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

В Грузии произошло массовое отключение электричества

Нет света в Батуми, Поте, Григолете, Кутаисе, Боржоми, Каспе, Зугдиде, Телаве и нескольких районах Тбилиси.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Отключение света в Грузии

Отключение света в Грузии / © t.me/nlevshitstelegram

В ночь на 9 апреля 2025 года в Грузии массово выключился свет.

Об этом сообщает Telegram-канал о Грузии Николая Левшица.

Причина аварии и сроки восстановления пока неизвестны.

Список населенных пунктов, где нет электричества, растет.

Отключение произошло около 2:05 ночи по местному времени – света нет на большей части страны. В темноте Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Телави, Поти, Боржоми и другие города. Есть электричество только в центральных районах Тбилиси Ваке, Вера и Мтацминда, Ортачала и частично Сабуртало.

Причина аварии и сроки восстановления по-прежнему неизвестны. Официальных заявлений энергетических компаний пока нет.

Напомним, что ранее мы писали о том, что стало известно, нужно ли украинцам готовиться к отключениям света . Но украинская энергосистема выдерживает похолодание и остается стабильной.

Дата публикации
Количество просмотров
18
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