У Грузії сталося масове відключення електрики

Відключення світла у Грузії / © t.me/nlevshitstelegram

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У ніч на 9 квітня 2025 року у Грузії масово вимкнулося світло.

Про це інформує Telegram-канал про Грузію Миколи Левшица.

Причина аварії та терміни відновлення поки невідомі.

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Список населених пунктів, де немає електрики, зростає.

Відключення сталося близько 2:05 ночі за місцевим часом – світла немає на більшій частині країни. У темряві Батумі, Кутаїсі, Зугдіді, Телаві, Поті, Боржомі та інші міста. Є електрика лише у центральних тбіліських районах Ваке, Віра та Мтацмінда, Ортачала та частково Сабуртало.

Причина аварії та терміни відновлення, як і раніше, невідомі. Офіційних заяв енергетичних компаній поки що немає.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що стало відомо, чи потрібно українцям готуватися до відключень світла. Але водночас українська енергосистема витримує похолодання та залишається стабільною.