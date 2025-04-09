ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
411
Время на прочтение
1 мин

Серия взрывов прогремела над Таганрогом: город атаковали неизвестные дроны

Россию снова атаковали неизвестные дроны.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака дронов на Россию

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

Серия взрывов раздалась над Таганрогом Ростовской области в ночь на 9 апреля 2025 года.

Об этом информирует SHOT .

По словам местных жителей, сработала система ПВО над городом.

Как рассказали очевидцы, слышно было от трех до семи взрывов над городом. Предварительно вроде бы сработала система ПВО, были видны яркие вспышки в небе. По словам местных, БПЛА летели в порт. Официально никакой информации о пострадавших и разрушениях нет.

Россиян предупредили, что вроде бы работают системы противовоздушной обороны. Рекомендуется покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Добавим, что российское ПВО с вечера вторника отражает атаки неизвестных БПЛА в Ростовской области, в Зернограде и временно оккупированном Донецке повреждены крыши двух домов и гаража, пострадавших нет, заявили представители российских властей.

Напомним, что в марте 2025 года Белгород атаковали неизвестные беспилотники: раздавались взрывы .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie