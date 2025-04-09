Серия взрывов прогремела над Таганрогом: город атаковали неизвестные дроны

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

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Серия взрывов раздалась над Таганрогом Ростовской области в ночь на 9 апреля 2025 года.

Об этом информирует SHOT .

По словам местных жителей, сработала система ПВО над городом.

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Как рассказали очевидцы, слышно было от трех до семи взрывов над городом. Предварительно вроде бы сработала система ПВО, были видны яркие вспышки в небе. По словам местных, БПЛА летели в порт. Официально никакой информации о пострадавших и разрушениях нет.

Россиян предупредили, что вроде бы работают системы противовоздушной обороны. Рекомендуется покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Добавим, что российское ПВО с вечера вторника отражает атаки неизвестных БПЛА в Ростовской области, в Зернограде и временно оккупированном Донецке повреждены крыши двух домов и гаража, пострадавших нет, заявили представители российских властей.

Напомним, что в марте 2025 года Белгород атаковали неизвестные беспилотники: раздавались взрывы .