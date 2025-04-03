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Ретроградная Венера 2025: 10 психологических аффирмаций
Период ретроградной Венеры — это время, когда наши чувства, отношения и ценности проходят ревизию.
Аффирмации — это положительные утверждения в психологии, которые мы повторяем для того, чтобы настроить сознание и подсознание на нужную нам волну. Они помогают изменить мышление, поддержать себя в сложный период, а также способствовать эмоциональному восстановлению и личностному росту.
Читайте подробнее в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич .
В период ретроградной Венеры (время, когда планета как бы движется назад) особенно актуальны темы:
переоценка отношений;
принятие себя;
отпускание старых оскорблений;
поиск гармонии внутри себя;
возврат к собственным ценностям.
Поэтому аффирмации на этот период должны быть мягкими, поддерживающими, помогающими вам не бороться, а принимать и переосмысливать.
В 2025 году ретроградная Венера будет проходить в знаке Овна с 1 марта по 12 апреля.
10 Аффирмаций на период ретроградной Венеры
Я открываю свое сердце для любви к себе.
Мои прошлые отношения научили меня ценить себя еще больше.
Я отпускаю все, что больше не служит моему благу.
Я заслуживаю любви, уважения и гармонии в отношениях.
Я позволяю себе переосмысливать старые чувства и исцелять раны.
Я принимаю себя полностью – со всеми своими светлыми и теневыми сторонами.
Каждая пауза в отношениях дает мне шанс понять свои подлинные желания.
Я позволяю себе закрывать дверь прошлого и открывать новые возможности для любви.
Я с любовью отношусь к себе и своим потребностям.
Все, что уходит из моей жизни, освобождает место для чего-нибудь лучшего.
Напомним, что мы сообщали, что во время ретроградной Венеры 2025 года важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям.ф