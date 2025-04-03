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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
103
Время на прочтение
2 мин

Ретроградная Венера 2025: 10 психологических аффирмаций

Период ретроградной Венеры — это время, когда наши чувства, отношения и ценности проходят ревизию.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ретроградная Венера

Ретроградная Венера / © ТСН.ua

Аффирмации — это положительные утверждения в психологии, которые мы повторяем для того, чтобы настроить сознание и подсознание на нужную нам волну. Они помогают изменить мышление, поддержать себя в сложный период, а также способствовать эмоциональному восстановлению и личностному росту.

Читайте подробнее в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич .

В период ретроградной Венеры (время, когда планета как бы движется назад) особенно актуальны темы:

  • переоценка отношений;

  • принятие себя;

  • отпускание старых оскорблений;

  • поиск гармонии внутри себя;

  • возврат к собственным ценностям.

Поэтому аффирмации на этот период должны быть мягкими, поддерживающими, помогающими вам не бороться, а принимать и переосмысливать.

В 2025 году ретроградная Венера будет проходить в знаке Овна с 1 марта по 12 апреля.

10 Аффирмаций на период ретроградной Венеры

  1. Я открываю свое сердце для любви к себе.

  2. Мои прошлые отношения научили меня ценить себя еще больше.

  3. Я отпускаю все, что больше не служит моему благу.

  4. Я заслуживаю любви, уважения и гармонии в отношениях.

  5. Я позволяю себе переосмысливать старые чувства и исцелять раны.

  6. Я принимаю себя полностью – со всеми своими светлыми и теневыми сторонами.

  7. Каждая пауза в отношениях дает мне шанс понять свои подлинные желания.

  8. Я позволяю себе закрывать дверь прошлого и открывать новые возможности для любви.

  9. Я с любовью отношусь к себе и своим потребностям.

  10. Все, что уходит из моей жизни, освобождает место для чего-нибудь лучшего.

Напомним, что мы сообщали, что во время ретроградной Венеры 2025 года важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям.ф

Дата публикации
Количество просмотров
103
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