Ретроградна Венера 2025: 10 психологічних афірмацій

Ретроградна Венера / © ТСН.ua

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Афірмації — це позитивні твердження у психології, які ми повторюємо для того, щоб налаштувати свідомість і підсвідомість на потрібну нам хвилю. Вони допомагають змінити мислення, підтримати себе у складний період, а також сприяти емоційному відновленню та особистісному зростанню.

Читайте детальніше про у нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

У період ретроградної Венери (час, коли планета ніби рухається назад) особливо актуальні теми:

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переоцінка стосунків;

прийняття себе;

відпускання старих образ;

пошук гармонії всередині себе;

повернення до власних цінностей.

Тож афірмації на цей період мають бути м’якими, підтримувальними, такими, що допомагають вам не боротися, а приймати і переосмислювати.

2025 року ретроградна Венера буде проходити у знаку Овна від 1 березня до 12 квітня.

10 Афірмацій на період ретроградної Венери

Я відкриваю своє серце для любові до себе. Мої минулі стосунки навчили мене цінувати себе ще більше. Я відпускаю все, що більше не служить моєму благу. Я заслуговую на любов, повагу і гармонію у стосунках. Я дозволяю собі переосмислювати старі почуття та зцілювати рани. Я приймаю себе повністю — з усіма своїми світлими й тіньовими сторонами. Кожна пауза у стосунках дає мені шанс зрозуміти свої справжні бажання. Я дозволяю собі закривати двері минулого та відкривати нові можливості для кохання. Я з любов’ю ставлюся до себе і до своїх потреб. Все, що відходить з мого життя, звільняє місце для чогось кращого.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.