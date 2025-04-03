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Ретроградна Венера 2025: 10 психологічних афірмацій
Період ретроградної Венери — це час, коли наші почуття, стосунки та цінності проходять ревізію.
Афірмації — це позитивні твердження у психології, які ми повторюємо для того, щоб налаштувати свідомість і підсвідомість на потрібну нам хвилю. Вони допомагають змінити мислення, підтримати себе у складний період, а також сприяти емоційному відновленню та особистісному зростанню.
Читайте детальніше про у нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
У період ретроградної Венери (час, коли планета ніби рухається назад) особливо актуальні теми:
переоцінка стосунків;
прийняття себе;
відпускання старих образ;
пошук гармонії всередині себе;
повернення до власних цінностей.
Тож афірмації на цей період мають бути м’якими, підтримувальними, такими, що допомагають вам не боротися, а приймати і переосмислювати.
2025 року ретроградна Венера буде проходити у знаку Овна від 1 березня до 12 квітня.
10 Афірмацій на період ретроградної Венери
Я відкриваю своє серце для любові до себе.
Мої минулі стосунки навчили мене цінувати себе ще більше.
Я відпускаю все, що більше не служить моєму благу.
Я заслуговую на любов, повагу і гармонію у стосунках.
Я дозволяю собі переосмислювати старі почуття та зцілювати рани.
Я приймаю себе повністю — з усіма своїми світлими й тіньовими сторонами.
Кожна пауза у стосунках дає мені шанс зрозуміти свої справжні бажання.
Я дозволяю собі закривати двері минулого та відкривати нові можливості для кохання.
Я з любов’ю ставлюся до себе і до своїх потреб.
Все, що відходить з мого життя, звільняє місце для чогось кращого.
Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.