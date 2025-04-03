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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
2 хв

Ретроградна Венера 2025: 10 психологічних афірмацій

Період ретроградної Венери — це час, коли наші почуття, стосунки та цінності проходять ревізію.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ретроградна Венера

Ретроградна Венера / © ТСН.ua

Афірмації — це позитивні твердження у психології, які ми повторюємо для того, щоб налаштувати свідомість і підсвідомість на потрібну нам хвилю. Вони допомагають змінити мислення, підтримати себе у складний період, а також сприяти емоційному відновленню та особистісному зростанню.

Читайте детальніше про у нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

У період ретроградної Венери (час, коли планета ніби рухається назад) особливо актуальні теми:

  • переоцінка стосунків;

  • прийняття себе;

  • відпускання старих образ;

  • пошук гармонії всередині себе;

  • повернення до власних цінностей.

Тож афірмації на цей період мають бути м’якими, підтримувальними, такими, що допомагають вам не боротися, а приймати і переосмислювати.

2025 року ретроградна Венера буде проходити у знаку Овна від 1 березня до 12 квітня.

10 Афірмацій на період ретроградної Венери

  1. Я відкриваю своє серце для любові до себе.

  2. Мої минулі стосунки навчили мене цінувати себе ще більше.

  3. Я відпускаю все, що більше не служить моєму благу.

  4. Я заслуговую на любов, повагу і гармонію у стосунках.

  5. Я дозволяю собі переосмислювати старі почуття та зцілювати рани.

  6. Я приймаю себе повністю — з усіма своїми світлими й тіньовими сторонами.

  7. Кожна пауза у стосунках дає мені шанс зрозуміти свої справжні бажання.

  8. Я дозволяю собі закривати двері минулого та відкривати нові можливості для кохання.

  9. Я з любов’ю ставлюся до себе і до своїх потреб.

  10. Все, що відходить з мого життя, звільняє місце для чогось кращого.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

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