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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Американець став мільйонером після того, як йому наснився сон: подробиці

Чоловік грає в лотерею вже кілька десятиліть.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Американець виграв 1 мільйон доларів у Powerball після сну, який передбачив йому перемогу

Американець виграв 1 мільйон доларів у Powerball після сну, який передбачив йому перемогу / © Associated Press

Житель Вашингтона, округ Колумбія, розповів, що його виграш у Powerball у розмірі 1 мільйон доларів був передбачений у сні.

Про це пише UPI.

Переможець, якого звати Томмі М., зізнався, що переживав складні часи перед тим, як купив щасливий квиток на розіграш 26 березня.

«Це був тяжкий період у моєму житті. За короткий час я втратив маму і собаку», — поділився він.

Чоловік купив лотерейний квиток у магазині Tenley Market на Висконсин-авеню, і його білет виявився щасливим.

«Нещодавно мені приснився сон, у якому я побачив, що стану мільйонером. І ось це стало реальністю», — розповів він.

Томмі грає в лотерею вже кілька десятиліть і завжди купує квитки в одному й тому ж магазині.

«Як постійні гравці, ми всі знайомі один з одним. Ми обговорюємо числа, хто виграв — і цього разу переможцем став я», — сказав він.

Щодо планів на виграш, Томмі М. розповів, що частину коштів витратить на подорож, а решту відкладе на пенсію.

Нагадаємо, чоловік залишив 7,5 млн гривень сушитися посеред вулиці: їх ніхто не вкрав.

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