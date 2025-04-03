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Американець став мільйонером після того, як йому наснився сон: подробиці
Чоловік грає в лотерею вже кілька десятиліть.
Житель Вашингтона, округ Колумбія, розповів, що його виграш у Powerball у розмірі 1 мільйон доларів був передбачений у сні.
Про це пише UPI.
Переможець, якого звати Томмі М., зізнався, що переживав складні часи перед тим, як купив щасливий квиток на розіграш 26 березня.
«Це був тяжкий період у моєму житті. За короткий час я втратив маму і собаку», — поділився він.
Чоловік купив лотерейний квиток у магазині Tenley Market на Висконсин-авеню, і його білет виявився щасливим.
«Нещодавно мені приснився сон, у якому я побачив, що стану мільйонером. І ось це стало реальністю», — розповів він.
Томмі грає в лотерею вже кілька десятиліть і завжди купує квитки в одному й тому ж магазині.
«Як постійні гравці, ми всі знайомі один з одним. Ми обговорюємо числа, хто виграв — і цього разу переможцем став я», — сказав він.
Щодо планів на виграш, Томмі М. розповів, що частину коштів витратить на подорож, а решту відкладе на пенсію.
Нагадаємо, чоловік залишив 7,5 млн гривень сушитися посеред вулиці: їх ніхто не вкрав.