Американец стал миллионером после того, как ему приснился сон: подробности

Американец выиграл 1 миллион долларов у Powerball после сна, который предсказал ему победу / © Associated Press

Реклама

Житель Вашингтона, округ Колумбия, рассказал, что его выигрыш у Powerball в размере 1 миллиона долларов был предусмотрен во сне.

Об этом пишет UPI.

Победитель, по имени Томми М., признался, что переживал сложные времена перед тем, как купил счастливый билет на розыгрыш 26 марта.

Реклама

«Это был тяжелый период в моей жизни. Через короткое время я потерял маму и собаку», — поделился он.

Человек купил лотерейный билет в магазине Tenley Market на Висконсин-авеню, и его билет оказался счастливым.

«Недавно мне приснился сон, в котором я увидел, что стану миллионером. И вот это стало реальностью», – рассказал он.

Томми играет в лотерею уже несколько десятилетий и всегда покупает билеты в одном и том же магазине.

«Как постоянные игроки мы все знакомы друг с другом. Мы обсуждаем числа выигравших — и в этот раз победителем стал я», — сказал он.

Относительно планов на выигрыш, Томми М. рассказал, что часть средств потратит на путешествие, а остальное отложит на пенсию.

Напомним, мужчина оставил 7,5 млн гривен сушиться посреди улицы: их никто не украл.