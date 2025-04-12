Дональд Трамп / © Associated Press

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Велика Британія та Франція найближчим часом представлять президенту США Дональду Трампу свій план післявоєнних "сил заспокоєння" в Україні.

Видання Bloomberg повідомляє, що відповідний план буде представлений протягом наступних кількох тижнів.

Раніше міністри оборони Британії Джон Хілі та Франції Себастьєн Лекорню заявили про розробку плану про безпеку повітряного простору, узбережжя та землі України.

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Неназвані європейські чиновники заявили виданню, що таким чином вони сподіваються, що це продемонструє рішучість Європи відігравати серйозну роль для післявоєнного майбутнього України, і переконає президента США забезпечити "захист" у вигляді військово-повітряних сил, нагляду за кордоном і розвідки.

Лекорню заявив, що учасники "коаліції охочих", в яку входять також неєвропейські країни, просять надати письмово до кінця наступного тижня відповіді на запитання про те, який внесок вони готові зробити.

П'ятнадцять із них уже запропонували війська, включаючи літаки, військово-морські кораблі та іншу військову техніку.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог запропонував поділити Україну на зони контролю, подібно до повоєнного Берліна 1945 року.

Ми раніше інформували, що спецпосланець США Стів Віткофф після зустрічі з посланцем кремля Кирилом Дмітрієвим нібито запропонував президенту США Дональду Трампу підтримати передачу Росії чотирьох областей України — «для швидшого завершення війни».