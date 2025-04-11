Розділити Україну, як Берлін після війни: Келлог зробив цинічну пропозицію

Кіт Келлог / © Associated Press

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог запропонував поділити Україну на зони контролю, подібно до повоєнного Берліна 1945 року.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Times.

«Це могло б мати вигляд майже як у Берліні після Другої світової війни, коли була російська зона, французька зона, британська зона, американська зона», — сказав він.

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За його словами, британські та французькі війська могли б контролювати захід України, а російські сили — схід, з демілітаризованою зоною між ними, яку б охороняли українські війська.

Кіт Келлог пропонує розділити територію України на три зони контролю / © Times

За його словами, США не надсилатимуть наземні війська, але можуть брати участь у координації.

Келлог також запропонував, щоб річка Дніпро стала лінією розмежування, а демілітаризована зона була шириною 18 миль (29 км).

Ця ідея передбачає, що Україна повинна буде поступитися територіями на сході, які наразі контролює Росія.

У виданні нагадали, що Кремль відкидає можливість присутності в Україні миротворців з країн НАТО, тому пропозиція Келлога, ймовірно, не знайде підтримки в Москві.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що під час зустрічі з Дональдом Трампом Кіт Келлог виступив проти Стіва Віткоффа. Він заявив, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися територіями Росії.