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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1711
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Келлог виступив проти Віткоффа через Україну: деталі від Reuters

Келлог виступає за більш пряму підтримку України.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Associated Press

Під час зустрічі з Дональдом Трампом Кіт Келлог виступив проти Стіва Віткоффа. Він заявив, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю територій Росії.

Про це пише Reutes із посиланням на джерела.

Зустріч завершилася без рішення Трампа змінити стратегію США. Віткофф вирушив до Росії в п'ятницю, щоб зустрітися з Путіним.

Як пише видання, офіційні особи адміністрації Трампа дедалі більше сперечаються щодо того, як вийти з глухого кута між Україною та Росією.

“Причому Віткофф і Келлог, який виступає за більш пряму підтримку України, не погоджуються щодо найкращого подальшого курсe”, — підсумували у Reuters.

Раніше у Трампа вразили заявою про перебування військових з Китаю на війні.

Дата публікації
Кількість переглядів
1711
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