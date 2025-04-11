Келлог виступив проти Віткоффа через Україну: деталі від Reuters

Кіт Келлог / © Associated Press

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Під час зустрічі з Дональдом Трампом Кіт Келлог виступив проти Стіва Віткоффа. Він заявив, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю територій Росії.

Про це пише Reutes із посиланням на джерела.

Зустріч завершилася без рішення Трампа змінити стратегію США. Віткофф вирушив до Росії в п'ятницю, щоб зустрітися з Путіним.

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Як пише видання, офіційні особи адміністрації Трампа дедалі більше сперечаються щодо того, як вийти з глухого кута між Україною та Росією.

“Причому Віткофф і Келлог, який виступає за більш пряму підтримку України, не погоджуються щодо найкращого подальшого курсe”, — підсумували у Reuters.

Раніше у Трампа вразили заявою про перебування військових з Китаю на війні.