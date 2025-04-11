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- Украина
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Келлогг выступил против Уиткоффа из-за Украины: детали от Reuters
Келлог выступает за более прямую поддержку Украины.
Во время встречи с Дональдом Трампом Кит Келлогг выступил против Стива Уиткоффа. Он заявил, что Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность территорий России.
Об этом пишет Reutes со ссылкой на источники.
Встреча завершилась без решения Трампа сменить стратегию США. Уиткофф отправился в Россию в пятницу, чтобы встретиться с Путиным.
Как пишет издание, официальные лица администрации Трампа все больше спорят о том, как выйти из тупика между Украиной и Россией.
"Причем Уиткофф и Келлогг, выступающий за более прямую поддержку Украины, не соглашаются относительно лучшего дальнейшего курса", - подытожили в Reuters.
Ранее Трампа поразили заявлением о пребывании военных из Китая на войне.