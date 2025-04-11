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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1711
Время на прочтение
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Келлогг выступил против Уиткоффа из-за Украины: детали от Reuters

Келлог выступает за более прямую поддержку Украины.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кот Келлог

Кот Келлог / © Associated Press

Во время встречи с Дональдом Трампом Кит Келлогг выступил против Стива Уиткоффа. Он заявил, что Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность территорий России.

Об этом пишет Reutes со ссылкой на источники.

Встреча завершилась без решения Трампа сменить стратегию США. Уиткофф отправился в Россию в пятницу, чтобы встретиться с Путиным.

Как пишет издание, официальные лица администрации Трампа все больше спорят о том, как выйти из тупика между Украиной и Россией.

"Причем Уиткофф и Келлогг, выступающий за более прямую поддержку Украины, не соглашаются относительно лучшего дальнейшего курса", - подытожили в Reuters.

Ранее Трампа поразили заявлением о пребывании военных из Китая на войне.

Дата публикации
Количество просмотров
1711
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