Келлогг выступил против Уиткоффа из-за Украины: детали от Reuters

Кот Келлог / © Associated Press

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Во время встречи с Дональдом Трампом Кит Келлогг выступил против Стива Уиткоффа. Он заявил, что Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность территорий России.

Об этом пишет Reutes со ссылкой на источники.

Встреча завершилась без решения Трампа сменить стратегию США. Уиткофф отправился в Россию в пятницу, чтобы встретиться с Путиным.

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Как пишет издание, официальные лица администрации Трампа все больше спорят о том, как выйти из тупика между Украиной и Россией.

"Причем Уиткофф и Келлогг, выступающий за более прямую поддержку Украины, не соглашаются относительно лучшего дальнейшего курса", - подытожили в Reuters.

Ранее Трампа поразили заявлением о пребывании военных из Китая на войне.