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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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71
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1 хв

Україну атакують ворожі безпілотники: куди летять

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог від 12 квітня

Мапа тривог від 12 квітня / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 12 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу:

  • БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс — західний;

  • БпЛА на півночі Херсонської області, курс — південно-західний;

  • БпЛА на півночі Миколаївської області, курс — західний;

  • БпЛА на півночі Кіровоградської області, курс — західний.

Раніше повідомлялося, що ловець «Шахедів» успішно пройшов випробування на Київщині. Тепер проєкт масштабують.

Ми раніше інформували, що російські дрони «Шахед» тепер оснащені «касетами», які збільшують кількість жертв серед цивільних.

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