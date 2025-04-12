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- Війна
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Україну атакують ворожі безпілотники: куди летять
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 12 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу:
БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс — західний;
БпЛА на півночі Херсонської області, курс — південно-західний;
БпЛА на півночі Миколаївської області, курс — західний;
БпЛА на півночі Кіровоградської області, курс — західний.
Раніше повідомлялося, що ловець «Шахедів» успішно пройшов випробування на Київщині. Тепер проєкт масштабують.
Ми раніше інформували, що російські дрони «Шахед» тепер оснащені «касетами», які збільшують кількість жертв серед цивільних.