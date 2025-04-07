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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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"Бомблять, як божевільні": Трамп розкритикував російські обстріли України

Він також зазначив, що американські офіційні особи ведуть переговори з Україною та Росією.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
"Бомблять, як божевільні": Трамп розкритикував російські обстріли України

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений обстрілами України з боку Росії.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху він прокоментував поточну ситуацію, наголосивши на її загрозливому характері, передає CNN.

“Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять, як божевільні, прямо зараз. Вони бомбардують – я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація”, – заявив Трамп.

Коментар пролунали у відповідь на запитання, чому новий тарифний план США не передбачає мита на імпорт із Росії. Трамп пояснив це тим, що Вашингтон “по суті, не веде справ із Росією, тому що вони у стані війни”.

Він також зазначив, що американські офіційні особи ведуть переговори з Україною та Росією:

“Ми якось наближаємося”, – сказав Трамп, утім не уточнивши, чи йдеться про конкретний прогрес у питанні припинення вогню.

Нагадаємо, чотирьох поранених після кривавої ракетної атаки по Кривому Рогу дітей лікують у Дніпрі.

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