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Вночі РФ вдарила балістикою і дронами: скільки цілей знищила ППО
У трьох регіонах фіксують наслідки російського обстрілу.
Вночі проти вівторка, 8 квітня, армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та випустила 46 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. ППО знищила дев’ять дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Станом на 08:00 підтверджено збиття дев’яти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Зауважимо, що ракетного удару росіяни завдали з району Курська, а БпЛА запускали із району Приморсько-Ахтарська.
Нагадаємо, вночі 8 квітня ворог атакував Україну безпілотниками.