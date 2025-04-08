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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1105
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Вночі РФ вдарила балістикою і дронами: скільки цілей знищила ППО

У трьох регіонах фіксують наслідки російського обстрілу.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник.

Вночі проти вівторка, 8 квітня, армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та випустила 46 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. ППО знищила дев’ять дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 08:00 підтверджено збиття дев’яти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Зауважимо, що ракетного удару росіяни завдали з району Курська, а БпЛА запускали із району Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, вночі 8 квітня ворог атакував Україну безпілотниками.

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