ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

Європа збільшує виробництво боєприпасів у відповідь на зростання загроз — ISW

Rheinmetall вже має виробничі потужності у Швейцарії, Іспанії та Південній Африці, до 2028 року компанія планує збільшити обсяги виробництва пороху на понад 50%.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Німецький оборонний концерн Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall

Європейські союзники України активно збільшують виробництво артилерійських боєприпасів і усувають проблеми дефіциту компонентів, які гальмують темпи постачання озброєння.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Німецький оборонний концерн Rheinmetall 7 квітня оголосив про придбання та перепрофілювання компанії Hagerdorn-NC, яка спеціалізується на виробництві нітроцелюлози, для зміцнення ланцюгів постачання ракетного палива для боєприпасів, зокрема, для 155-мм артилерійських снарядів.

«Rheinmetall вже має виробничі потужності у Швейцарії, Іспанії та Південній Африці. До 2028 року компанія планує збільшити обсяги виробництва пороху на понад 50%. Її дочірнє підприємство Nitrochemie Aschau із 2022 року вже наростило виробництво на 60% і має намір збільшити потужності ще на 40% до середини 2025 року», — йдеться у повідомленні.

ISW також звертає увагу на проблему залежності від Китаю. У квітні 2024 року генеральні директори Rheinmetall Армін Паппергер та Saab Мікаель Йоханссон заявили, що КНР постачає більшість компонентів боєприпасів до Європи, що створює вузькі місця у виробничому процесі.

У відповідь на це, Rheinmetall у 2025 році розширила джерела постачання бавовняних волокон (основної сировини для нітроцелюлози) з Європи та країн-партнерів ЄС і створила стратегічний запас на кілька років уперед.

Нагадаємо, Франція пропонує створити склади зброї для України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie