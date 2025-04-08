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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Европа увеличивает производство боеприпасов в ответ на рост угроз — ISW

Rheinmetall уже имеет производственные мощности в Швейцарии, Испании и Южной Африке, к 2028 году компания планирует увеличить объемы производства пороха более чем на 50%.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall

Европейские союзники Украины активно увеличивают производство артиллерийских боеприпасов и устраняют проблемы дефицита компонентов, тормозящих темпы снабжения вооружениями.

Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 7 апреля объявил о приобретении и перепрофилировании компании Hagerdorn-NC, специализирующейся на производстве нитроцеллюлозы для укрепления цепей поставки ракетного топлива для боеприпасов, в частности, для 155-мм артиллерийских снарядов.

«Rheinmetall уже имеет производственные мощности в Швейцарии, Испании и Южной Африке. К 2028 году компания планирует увеличить объемы производства пороха более чем на 50%. Ее дочернее предприятие Nitrochemie Aschau с 2022 года уже нарастило производство на 60% и намерено увеличить мощности еще на 40% к середине 2025 года», — говорится в сообщении.

ISW также обращает внимание на проблему зависимости от Китая. В апреле 2024 года генеральные директора Rheinmetall Армин Паппергер и Saab Микаэль Йоханссон заявили, что КНР поставляет большинство компонентов боеприпасов в Европу, что создает узкие места в производственном процессе.

В ответ на это Rheinmetall в 2025 году расширила источники поставки хлопчатобумажных волокон (основного сырья для нитроцеллюлозы) из Европы и стран-партнеров ЕС и создала стратегический запас на несколько лет вперед.

Напомним, что Франция предлагает создать склады оружия для Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
216
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