Народные приметы сегодня, 8 апреля: что запрещено и разрешено делать / © unsplash.com

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Этот праздник имеет корни в православном церковном календаре, где чествуют мученика Родиона (а также других мучеников, в частности Агава, Руфа, Асинкрита и Флегонта), сподвижников апостола Павла. В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Часто говорили: "Пришел Родион - ломай лед сам он".

Что нельзя делать 8 апреля

Нельзя подходить близко к рекам и прудам. В этот период часто начинался ледоход – лед трескался, ломался и плыл. Было опасно оказаться вблизи воды, потому что можно было провалиться или попасть под ледяную глыбу. Примета: "На Родиона лед хитрый - обманет, да и затянет."

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Во многих регионах считали, что в этот день земля и вода просыпаются, и их не следует беспокоить. Лучше не копать, не строить, не рубить деревья.

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Запрещено ссориться и ругаться. Особенно в семье. Считалось, что ссора в этот день принесет бурю в душу, как весенний разлив на реке — в дом невзгоды.

Не рекомендовалось начинать новые дела. Из-за того, что "лед еще не весь сошел", в переносном смысле это символ неопределенности. Начавшееся в этот день могло "затонуть".

Приметы погоды на 8 апреля.

Интенсивный ледоход – лето будет дождливым.

Туман на 8 апреля - до мокрого лета.

Лед быстро сходит – будет теплое лето.

Солнце на 8 апреля — на сухое лето

Если в этот день идет дождь - это знак того, что весна задержится.

Ветреная погода – на хороший урожай.

Народные традиции 8 апреля

Начало полевых работ. Хотя этот день не был традиционным для начала активных сельскохозяйственных работ, он являлся важным ориентиром для будущих посадок. Люди ждали момента, когда лед сходит, чтобы начать подготовку земли к посеву. Однако большинство тяжелых работ не проводилось в этот день из-за запретов, связанных с опасностью и неуверенностью естественных изменений.

Очистка и освящение воды. В этот день некоторые люди совершали ритуалы очищения воды. Считалось, что вода в это время обладает особой силой, и ее можно было использовать для очистки или для купания. Если человек купался в воде на Родиона Ледолома, это считалось символом омоложения и очищения от болезней.

Обряд для благополучия и урожая. На Родионе Ледолома проводили обряды, направленные на обеспечение благосостояния и благополучия в семье, а также на богатый урожай. Люди в этот день молились и просили Бога помощи в деле урожая, очищения от невзгод и болезней.

Песни и застолья. Иногда в селах устраивали праздничные гуляния в честь Родиона Ледолома, когда люди пели песни, водили хороводы и праздновали на природе, ожидая прихода тепла и урожайного рока.