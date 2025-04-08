Какой сегодня, 8 апреля, праздник в Украине: что празднуют

Какой сегодня, 8 апреля 2025 года, праздник / © ТСН

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8 апреля 2025 года - вторник. 1140-й день войны в Украине.

Памятные даты 8 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 апреля:

217 год – преторианский префект Макрин поднимает мятеж против императора Каракаллы во время римской кампании против Парфии;

1093 год - монахи под предводительством Волкелина переселяются в величественный Винчестерский собор - один из самых почитаемых храмов средневековой Англии;

1480 год – Католическая церковь объявляет новый крестовый поход – на этот раз при Отранто в Южной Италии;

1709 - Мазепа, Гордиенко и Карл XII заключают союзный договор;

1766 - в Англии патентуют первую систему эвакуации во время пожара;

1767 - тайское королевство Аютия капитулирует перед бирманскими завоевателями;

1830 год – Мексика закрывает двери для американских колонистов в Техасе;

1838 год – британский пароход пересекает Атлантику за 15 дней – технический прорыв в транспортировке;

1853 год – создается первый шахматный клуб с официальной регистрацией;

1889 год - французский генерал Буланже, обвиненный в заговоре, убегает в Бельгию;

1918 год – Харьков захватывают немецкие войска;

1930 год - премьера "Земли" Довженко в Киеве;

1947 год - самое большое зафиксированное солнечное пятно охватывает гигантскую площадь;

1990 год - основан украинский фонд "Возрождение" (отделение фонда Сороса);

2005 год - масштабные похороны Папы Иоанна Павла II становятся крупнейшим церемониальным мероприятием в истории;

2014 год - начало боев за Луганский аэропорт;

2014 год – прекращается поддержка Windows XP;

2022 год – российская ракета попадает по вокзалу в Краматорске, погибли десятки человек.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

8 апреля в Украине празднуют День работников военных комиссариатов / © ТСН.ua

8 апреля в Украине празднуют День работников военных комиссариатов . Сегодня классические военкоматы трансформируются в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, но суть остается неизменной – эти люди первыми встречают тех, кто идет защищать страну. И они поддерживают семьи военных, координируют важные процессы в тылу, помогают со льготами, справками, социальными вопросами.

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Также 8 апреля Международный день конкурса красоты . Конкурсы красоты – это уже давно не просто подиум и вечернее платье. Современные соревнования – это сцена для тех, кто хочет заявить о важном, поддержать добрые дела, поделиться своей историей, проявить разум, активную жизненную позицию и даже изменить мир.

Еще сто лет назад это были достаточно консервативные шоу об "идеальном облике". А сегодня – это пространство, где могут расцветать разные типы красоты: физической, духовной, культурной. Здесь уже есть место для девушек и ребят с разными формами, происхождением, стилем и взглядами на жизнь.

А еще 8 апреля День карликового бегемота . Карликовый бегемот – это пушистый лесной отшельник , скрывающийся от человеческих глаз в тропических лесах Западной Африки. Он намного меньше обычного бегемота — весом до 275 кг. Можно сказать, что это спокойный, крайне застенчивый "лесной боец", живущий преимущественно в одиночку.

Этот вид находится на грани исчезновения. Всего несколько тысяч карликовых бегемотов осталось в природе, поэтому такой день важен, чтобы привлечь внимание к их охране и сохранению среды, в которой они живут.

8 апреля празднуют Международный день буддизма . Буддизм – это не просто религия, а целый путь к внутреннему покою. Его основал Гаутама Будда более 2500 лет назад, и сегодня это учение помогает людям всего мира достигать гармонии и просветления. Буддизм учит, что главная цель – избавиться от страданий и найти путь в Нирвану – состояния покоя и свободы от желаний.

Также 8 апреля Международный день ромов . Этот день был создан, чтобы почтить Первую мировую ромскую конференцию, которая состоялась 8 апреля 1971 года в Лондоне. В тот день представители ромских общин из разных стран собрались вместе, чтобы поговорить о своих правах и единстве. С этого времени этот день стал важным символом для всех ромов и для всех, кто поддерживает равенство, уважение к культуре и борьбу с дискриминацией.

А еще 8 апреля Международный день фэн-шуй . Фэн-шуй — это система знаний, которая помогает создать оптимальный энергетический поток в помещении, чтобы жизнь стала более гармоничной и успешной. Его основная идея состоит в том, что правильное расположение мебели, предметов и даже цветов может оказать значительное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека.