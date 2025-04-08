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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Потери техники русской армии тоже высоки.
По состоянию на утро 29 марта ВСУ уничтожили 926 310 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 926 310 (+1290) человек,
танков / tanks ‒ 10572 (+5) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22011 (+14) ед,
артиллерийских систем – 25860 (+43) ед,
РСЗО – 1359 (+3) ед,
средства ПВО ‒ 1126 (+2) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 31917 (+43),
крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 43227 (+107) ед,
специальная техника – 3792 (+2).
Как сообщалось, РФ намерена увеличить численность военных в Украине – до 750 тысяч солдат.