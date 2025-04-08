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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3040
Время на прочтение
1 мин

Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Потери техники русской армии тоже высоки.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ.

Потери РФ по состоянию на 8 апреля 2025-го составляют более 926 тысяч человек. / © gettyimages.com

По состоянию на утро 29 марта ВСУ уничтожили 926 310 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 926 310 (+1290) человек,

  • танков / tanks ‒ 10572 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22011 (+14) ед,

  • артиллерийских систем – 25860 (+43) ед,

  • РСЗО – 1359 (+3) ед,

  • средства ПВО ‒ 1126 (+2) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 31917 (+43),

  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 43227 (+107) ед,

  • специальная техника – 3792 (+2).

Как сообщалось, РФ намерена увеличить численность военных в Украине до 750 тысяч солдат.

Дата публикации
Количество просмотров
3040
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