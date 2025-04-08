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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ станом на 8 квітня 2025-го становлять понад 926 тисяч осіб. / © gettyimages.com

Станом на ранок 29 березня ЗСУ знищили 926 310 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1290 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 926 310 (+1290) осіб,

  • танків / tanks ‒ 10572 (+5) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22011 (+14) од,

  • артилерійських систем – 25860 (+43) од,

  • РСЗВ – 1359 (+3) од,

  • засоби ППО ‒ 1126 (+2) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31917 (+43),

  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43227 (+107) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3792 (+2).

Як повідомлялося, РФ має намір збільшити чисельність військових в Україні - до 750 тисяч солдатів.

Дата публікації
Кількість переглядів
291
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