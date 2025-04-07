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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
714
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 8 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных валюта сильно подешевела.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Доллар.

Курс валют на 8 апреля. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 8 апреля. Доллар потерял 11 коп. Евро стремительно уменьшился на 50 коп. Злотый подешевел на 21 коп.

Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,08 (-11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 44,05 (-50 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 10,49 (-21 коп.)

Как сообщалось, в Украине все ФЛПы должны обязательно уплатить 5280 грн. С начала 2025 года вернулась обязанность платить Единый социальный взнос.

Дата публикации
Количество просмотров
714
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