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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
690
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал самые впечатлительные знаки Зодиака

Мы не откроем Америку, сказав, все мы по-разному реагируем на жизненные события — как хорошие, так и не очень.

Автор публикации
Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но одни из нас стоически переносят даже самые сложные — как профессиональные, так и житейские испытания, а другие по причине тонкой душевной организации, образно говоря, падают в обморок из-за любой мелочи. Астролог Людмила Булгакова назвала самые впечатлительные знаки Зодиака.

Рак

Раки подобны моллюскам: любая попавшая на их нежную «кожу» «песчинка» будет до тех пор обрастать их переживаниями, пока не превратится в полноценную «жемчужину» — только после этого, да и то далеко не всегда, им удается избавиться от того, что их так сильно задело.

Весы

Весы — представители одного из самых впечатлительных знаков Зодиака, поскольку тяжело переживают любые события — или исходящие от окружающих слова, — которые их расстраивают. Они сразу же впадают в истерику, считая, что никто их не любит, а кругом них — одни враги.

Овен

Овны только кажутся людьми равнодушными к чужим «наездам», — такую видимость создает присущая им вспыльчивость. На самом деле они принимают близко к сердцу любые выпады и обиды, которые оказывают на них сильное впечатление, и долго из-за них переживают.

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Дата публикации
Количество просмотров
690
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