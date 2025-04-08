Трамп заверил, что США проведут прямые переговоры с Ираном

Дональд Трамп / © Associated Press

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США в конце этой недели проведут с Ираном прямые переговоры по иранской ядерной программе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме, — пишет Укринформ.

"Мы ведем прямые переговоры с Ираном. Они начнутся в субботу, это будет большая встреча, и мы посмотрим, что произойдет после нее", - сказал Трамп.

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По его словам, "все согласны, что достичь соглашения - лучше, чем действовать очевидно". "Честно говоря, я бы не хотел быть вовлеченным в это "очевидно", как и Израиль, если сможет этого избежать", - отметил президент США.

Он добавил, что ситуация заходит "на очень опасную территорию". "Надеюсь, эти переговоры завершатся успешно, что будет отвечать интересам Ирана", - заверил Трамп.

3 апреля 2025 года США начали новую серию авиаударов по проиранским целям. Кроме того, в СМИ распространяется информация, что Трамп серьезно настроен начать войну с Ираном.