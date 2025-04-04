Трамп убежден, что Иран готов к прямым ядерным переговорам — Bloomberg

Американский президент Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что Иран готов участвовать в прямых переговорах по своей ядерной программе через день после того, как Тегеран заявил, что готов вести переговоры через посредников.

Об этом пишет Bloomberg .

"Забудьте о письмах, я думаю, они хотят иметь прямые переговоры", — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

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Трамп отметил, что он предпочитает разговор с Ираном один на один, и что, по его мнению, это может облегчить заключение соглашений.

"Я думаю, что это происходит быстрее, и вы можете понять другую сторону гораздо лучше, чем через посредников. Они хотели воспользоваться посредниками. Я не думаю, что это уже обязательно правда. Я думаю, что они озабочены. Я думаю, что они чувствуют себя уязвимыми, и я не хочу, чтобы они так чувствовали себя", — отметил Трамп.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран готов к "настоящим переговорам, с позиции равенства и косвенным образом" во время телефонного разговора с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом.

В то же время, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи отверг перспективу прямых переговоров с администрацией Трампа под его военными угрозами.

В 2018 году Трамп в одностороннем порядке вывел США по глобальному соглашению, сдерживавшему ядерную деятельность Ирана в обмен на ослабление санкций. По возвращении в должность он возобновил свою так называемую кампанию "максимального давления" против Тегерана, усиливая санкции и предупреждая о возможных военных действиях, если усилия по новому соглашению провалятся.

В то же время, 3 апреля 2025 года США начали новую серию авиаударов по проиранским целям. Кроме того, в СМИ распространяется информация, что Трамп серьезно настроен начать войну с Ираном.