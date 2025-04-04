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Россия дронами атаковала Киевщину: вспыхнули пожары, есть пострадавший
В результате вражеской атаки беспилотниками в Киевской области произошло возгорание.
В результате вражеской атаки БпЛА 4 апреля 2025 года в Броварском районе пострадал человек.
Об этом в сообщении в соцсетях сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Мужчина госпитализирован в местную больницу. Предварительно у него травма ноги и шеи. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Возник пожар 4 грузовых и одного легкового автомобиля на территории стоянки. Пожар ликвидирован.
Кроме того, в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание здания автосалона. Предварительно повреждено 5 автомобилей. Пожар также ликвидирован.
Более подробная информация впоследствии. Оперативные группы продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Харькове очень много разрушений и в результате российских ударов под завалами есть люди .