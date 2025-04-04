Россия дронами атаковала Киевщину: вспыхнули пожары, есть пострадавший

Атака на Киевщину 4 апреля 2025 года / © t.me/Mykola_Kalashnyk

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В результате вражеской атаки БпЛА 4 апреля 2025 года в Броварском районе пострадал человек.

Об этом в сообщении в соцсетях сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Мужчина госпитализирован в местную больницу. Предварительно у него травма ноги и шеи. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

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Возник пожар 4 грузовых и одного легкового автомобиля на территории стоянки. Пожар ликвидирован.

Кроме того, в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание здания автосалона. Предварительно повреждено 5 автомобилей. Пожар также ликвидирован.

Более подробная информация впоследствии. Оперативные группы продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Харькове очень много разрушений и в результате российских ударов под завалами есть люди .