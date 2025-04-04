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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
533
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по Днепру: есть потерпевшие

Враг атаковал Днепропетровскую область 4 апреля 2025 года

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака врага на Днепр 4 апреля 2025 года

Атака врага на Днепр 4 апреля 2025 года / © t.me/dnipropetrovskaODA

4 апреля 2025 Днепропетровщина снова оказалась под массированной атакой "Шахедов".

Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Было громко в Днепре и Каменском.

В областном центре произошло возгорание. В одном из районов горит здание. Повреждены админздания.

В Днепре, предварительно, пострадали два человека.

Медицинскую помощь им оказали на месте. Лечиться будут амбулаторно.

Обновлено по состоянию на 01:49

Позже количество пострадавших в Днепре возросло до трех человек.

Госпитализированная женщина 66 лет. Она находится в состоянии средней тяжести.

Всем оказана медицинская помощь.

Напомним, что ранее в Киеве и ряде областей снова звучала воздушная тревога. Ее объявили из-за атаки беспилотников.

Дата публикации
Количество просмотров
533
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