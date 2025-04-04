- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 533
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по Днепру: есть потерпевшие
Враг атаковал Днепропетровскую область 4 апреля 2025 года
4 апреля 2025 Днепропетровщина снова оказалась под массированной атакой "Шахедов".
Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Было громко в Днепре и Каменском.
В областном центре произошло возгорание. В одном из районов горит здание. Повреждены админздания.
В Днепре, предварительно, пострадали два человека.
Медицинскую помощь им оказали на месте. Лечиться будут амбулаторно.
Обновлено по состоянию на 01:49
Позже количество пострадавших в Днепре возросло до трех человек.
Госпитализированная женщина 66 лет. Она находится в состоянии средней тяжести.
Всем оказана медицинская помощь.
Напомним, что ранее в Киеве и ряде областей снова звучала воздушная тревога. Ее объявили из-за атаки беспилотников.