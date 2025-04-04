Атака на Харьков была максимально коварна: враг целился по домам

Атака на Харьков 4 апреля 2025 года / © Суспільне

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Атака врага на Харьков 4 апреля 2025 года была традиционно циничной.

Об этом информирует Громадское.

"Именно эта атака была максимально коварна, потому что мы видим, что все попадания — либо по многоэтажным домам, либо рядом с ними", — рассказал директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.

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Больше всего досталось Новобаварскому району, где погибли по меньшей мере два человека, еще, вероятно, три — находятся под завалами.

В Харькове все 6 попаданий произошли в Новобаварском районе: повреждено около 30 многоэтажек.

Об этом Новости.LIVE рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, что удары пришлись по плотной жилой застройке: выбито около 100 окон, уничтожены или повреждены десятки автомобилей.

"Очень много разрушений. Многие четырехэтажные дома. Все БПЛА попали довольно кучно, в радиусе нескольких километров. Это большой жилой массив в этом районе ", — добавил он.

К сожалению, количество травмированных будет расти, ведь в квартирах находились около 100 человек, отметил Чубенко.

Напомним, что ранее в Киеве и ряде областей снова звучала воздушная тревога . Ее объявили из-за атаки беспилотников.