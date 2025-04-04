- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 270
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака на Харків була максимально підступна: ворог цілився по будинках
Ворог учергове вночі атакував Харків.
Атака ворога на Харків 4 квітня 2025 року була традиційно цинічною.
Про це інформує Суспільне.
“Саме ця атака була максимально підступна, тому що ми бачимо, що всі влучання — або по багатоповерхових будинках, або поруч з ними”, — розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.
Найбільше дісталося Новобаварському району, де загинули щонайменше двоє людей, ще, ймовірно, троє — перебувають під завалами.
У Харкові всі 6 влучань сталися в Новобаварському районі: пошкоджено близько 30 багатоповерхівок.
Про це Новини.LIVE розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, що удари припали по щільній житловій забудові: вибито близько 100 вікон, знищено або пошкоджено десятки автомобілів.
“Дуже багато руйнувань. Багато чотириповерхових будинків. Всі БПЛА влучили доволі кучно, в радіусі кількох кілометрів. Це великий житловий масив у цьому районі”, — додав він.
На жаль, кількість травмованих зростатиме, адже в квартирах перебувало близько 100 людей, зазначив Чубенко.
Нагадаємо, що раніше у Києві та низці областей знову лунала повітряна тривога. Її оголосили через атаку безпілотників.