Атака на Харків була максимально підступна: ворог цілився по будинках

Атака на Харків 4 квітня 2025 року / © Суспільне

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Атака ворога на Харків 4 квітня 2025 року була традиційно цинічною.

Про це інформує Суспільне.

“Саме ця атака була максимально підступна, тому що ми бачимо, що всі влучання — або по багатоповерхових будинках, або поруч з ними”, — розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

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Найбільше дісталося Новобаварському району, де загинули щонайменше двоє людей, ще, ймовірно, троє — перебувають під завалами.

У Харкові всі 6 влучань сталися в Новобаварському районі: пошкоджено близько 30 багатоповерхівок.

Про це Новини.LIVE розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, що удари припали по щільній житловій забудові: вибито близько 100 вікон, знищено або пошкоджено десятки автомобілів.

“Дуже багато руйнувань. Багато чотириповерхових будинків. Всі БПЛА влучили доволі кучно, в радіусі кількох кілометрів. Це великий житловий масив у цьому районі”, — додав він.

На жаль, кількість травмованих зростатиме, адже в квартирах перебувало близько 100 людей, зазначив Чубенко.

Нагадаємо, що раніше у Києві та низці областей знову лунала повітряна тривога. Її оголосили через атаку безпілотників.