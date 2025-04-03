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- Війна
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Ворог атакує Харків — багато поранених
Медики надають всю необхідну допомогу.
Внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали 12 людей, серед них одна дитина.
Про це о 23:01 3 квітня повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти», — написав Терехов.
Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, 3 квітня Росія вкотре атакує Харків ударними БпЛА. На місці влучання здійнялася пожежа.
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