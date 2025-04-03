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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакує Харків — багато поранених

Медики надають всю необхідну допомогу.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
повітряна тривога

Харків під ударами дронів 3 квітня / © ТСН.ua

Внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали 12 людей, серед них одна дитина.

Про це о 23:01 3 квітня повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти», — написав Терехов.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 3 квітня Росія вкотре атакує Харків ударними БпЛА. На місці влучання здійнялася пожежа.

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