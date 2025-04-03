Враг атакует Харьков — много раненых

Харьков под ударами дронов 3 апреля / © ТСН.ua

Реклама

В результате вражеской атаки в Харькове пострадали 12 человек, среди них один ребенок.

Об этом в 23:01 3 апреля сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Есть попадание в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе дети», — написал Терехов.

Реклама

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, 3 апреля Россия в очередной раз атакует Харьков ударными БПЛА. На месте попадания поднялся пожар.

Читайте также