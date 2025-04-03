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Враг атакует Харьков — много раненых
Медики оказывают всю необходимую помощь.
В результате вражеской атаки в Харькове пострадали 12 человек, среди них один ребенок.
Об этом в 23:01 3 апреля сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Есть попадание в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе дети», — написал Терехов.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Напомним, 3 апреля Россия в очередной раз атакует Харьков ударными БПЛА. На месте попадания поднялся пожар.
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