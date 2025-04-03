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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Враг атакует Харьков — много раненых

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
воздушная тревога

Харьков под ударами дронов 3 апреля / © ТСН.ua

В результате вражеской атаки в Харькове пострадали 12 человек, среди них один ребенок.

Об этом в 23:01 3 апреля сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Есть попадание в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе дети», — написал Терехов.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, 3 апреля Россия в очередной раз атакует Харьков ударными БПЛА. На месте попадания поднялся пожар.

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Дата публикации
Количество просмотров
96
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