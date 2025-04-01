В России осудили Трампа из-за его угроз Ирану: подробности

Россия выступила против возможного военного удара США по Ирану, заявив об угрозе крушения для всего региона. / © Associated Press

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В России осудили заявления Дональда Трампа о возможной бомбардировке Ирана в случае отказа от нового ядерного соглашения.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью российским СМИ.

По его словам, удары США по Ирану могут иметь "катастрофические" последствия для всего региона.

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"Угрозы действительно звучат, ультиматумы тоже раздаются. Мы считаем такие методы неуместными, осуждаем их и считаем попыткой США навязать свою свободу иранской стороне", - заявил Рябков.

Представитель российского МИД подчеркнул, что недавние заявления Трампа еще больше усложнили ситуацию.

"Если удары будут нанесены по ядерной инфраструктуре Ирана, последствия могут быть катастрофическими", - подытожил дипломат.

Напомним, Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками , если эта страна не согласится на заключение ядерного соглашения, отказавшись от создания собственного ядерного оружия.