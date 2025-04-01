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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России осудили Трампа из-за его угроз Ирану: подробности

По словам Рябкова, такие действия могут иметь катастрофические последствия.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Россия выступила против возможного военного удара США по Ирану, заявив об угрозе крушения для всего региона.

Россия выступила против возможного военного удара США по Ирану, заявив об угрозе крушения для всего региона. / © Associated Press

В России осудили заявления Дональда Трампа о возможной бомбардировке Ирана в случае отказа от нового ядерного соглашения.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью российским СМИ.

По его словам, удары США по Ирану могут иметь "катастрофические" последствия для всего региона.

"Угрозы действительно звучат, ультиматумы тоже раздаются. Мы считаем такие методы неуместными, осуждаем их и считаем попыткой США навязать свою свободу иранской стороне", - заявил Рябков.

Представитель российского МИД подчеркнул, что недавние заявления Трампа еще больше усложнили ситуацию.

"Если удары будут нанесены по ядерной инфраструктуре Ирана, последствия могут быть катастрофическими", - подытожил дипломат.

Напомним, Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками , если эта страна не согласится на заключение ядерного соглашения, отказавшись от создания собственного ядерного оружия.

Дата публикации
Количество просмотров
454
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