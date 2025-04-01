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В России осудили Трампа из-за его угроз Ирану: подробности
По словам Рябкова, такие действия могут иметь катастрофические последствия.
В России осудили заявления Дональда Трампа о возможной бомбардировке Ирана в случае отказа от нового ядерного соглашения.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью российским СМИ.
По его словам, удары США по Ирану могут иметь "катастрофические" последствия для всего региона.
"Угрозы действительно звучат, ультиматумы тоже раздаются. Мы считаем такие методы неуместными, осуждаем их и считаем попыткой США навязать свою свободу иранской стороне", - заявил Рябков.
Представитель российского МИД подчеркнул, что недавние заявления Трампа еще больше усложнили ситуацию.
"Если удары будут нанесены по ядерной инфраструктуре Ирана, последствия могут быть катастрофическими", - подытожил дипломат.
Напомним, Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками , если эта страна не согласится на заключение ядерного соглашения, отказавшись от создания собственного ядерного оружия.