Трамп переконаний, що Іран готовий до прямих ядерних перемовин — Bloomberg

Американський президент Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Іран готовий брати участь у прямих переговорах щодо своєї ядерної програми, через день після того, як Тегеран заявив, що готовий вести переговори через посередників.

Про це пише Bloomberg.

“Забудьте про листи, я думаю, вони хочуть мати прямі переговори”, — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

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Трамп зауважив, що він надає перевагу розмові з Іраном сам на сам, і що, на його думку, це може полегшити укладання угод.

“Я думаю, що це відбувається швидше, і ви можете зрозуміти іншу сторону набагато краще, ніж через посередників. Вони хотіли скористатися посередниками. Я не думаю, що це вже обов'язково правда. Я думаю, що вони стурбовані. Я думаю, що вони почуваються вразливими, і я не хочу, щоб вони так почувалися", — зазначив Трамп.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран готовий до “справжніх переговорів, з позиції рівності та непрямим чином” під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом.

Водночас минулого тижня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що верховний лідер аятола Алі Хаменеї відкинув перспективу прямих переговорів з адміністрацією Трампа під його військовими погрозами.

У 2018 році Трамп в односторонньому порядку вивів США з глобальної угоди, яка стримувала ядерну діяльність Ірану в обмін на послаблення санкцій. Після повернення на посаду він відновив свою так звану кампанію “максимального тиску” проти Тегерана, посилюючи санкції та попереджаючи про можливі військові дії, якщо зусилля щодо нової угоди проваляться.

Водночас 3 квітня 2025 року США розпочали нову серію авіаударів по проіранських цілях. Крім того, у ЗМІ шириться інформація, що Трамп серйозно налаштований розпочати війну з Іраном.