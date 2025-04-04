ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
1 хв

Атака дронів на Харків: під завалами можуть бути загиблі люди

У Харкові вогонь після атаки дронів охопив понад 600 м кв.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Харків 4 квітня 2025 року

Атака на Харків 4 квітня 2025 року / © Суспільне

У ніч на 4 квітня 2025 року ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Новобаварському району міста Харкова.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Влучання були по житловій забудові та адміністративній будівлі. Сталося 4 осередки займання. Загальна площа пожежі понад 600 м кв. Горіли частково зруйновані двоповерховий житловий будинок, надвірні забудови, а також пошкоджені адміністративна будівля, квартири у двох п'ятиповерхівках та автомобілі.

З-під завалів рятувальники вилучили три обгорілі тіла загиблих осіб. Триває ліквідація пожеж та розбір завалів, під якими ще можуть бути загиблі люди.

Загалом за попередніми даними внаслідок ворожого обстрілу 3 особи загинуло, 28 постраждало, з них 1 дитина. Під час гасіння пожежі постраждав співробітник ДСНС, проте обійшлося без госпіталізації.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби. Психологи надають допомогу постраждалим. Залучені кінологічний та піротехнічний розрахунки ДСНС. Розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку.

Нагадаємо, що атака на Харків була максимально підступна: ворог цілився по будинках. Всі влучання — або по багатоповерхових будинках, або поруч з ними.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie