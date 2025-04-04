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- Війна
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У Харкові рятувальники дістали фрагменти тіла третього загиблого з-під завалів
Наразі йдеться про трьох загиблих унаслідок ворожої атаки на Харків.
Рятувальники 4 квітня 2025 року деблокували фрагменти третього тіла під завалами у Харкові.
Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Всього у Харкові було сім влучань під час атаки БпЛА ввечері 3 квітня.
Про це розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких - інформує Суспільне.
За його словами, майже всі удари прийшлися на Новобаварський район Харкова, одне влучання було у Холодногірському районі по адміністративній будівлі, де не було людей.
Також йдеться про 32 поранених.
Нагадаємо, що раніше у Києві та низці областей знову лунала повітряна тривога. Її оголосили через атаку безпілотників.