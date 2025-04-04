Атака дронов на Харьков: под завалами могут быть погибшие люди

Атака на Харки / © Суспільне

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В ночь на 4 апреля 2025 года враг нанес массированный обстрел ударными беспилотниками по Новобаварскому району города Харькова.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

Попадания были по жилой застройке и административному зданию. Произошло 4 очага возгорания. Общая площадь пожара более 600 кв. Горели частично разрушенные двухэтажные жилые дома, дворовые застройки, а также повреждены административное здание, квартиры в двух пятиэтажках и автомобили.

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Из-под завалов спасатели изъяли три обгоревших тела погибших. Продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов, под которым еще могут находиться погибшие люди.

Всего по предварительным данным в результате вражеского обстрела 3 человека погибли, 28 пострадали, из них 1 ребенок. Во время тушения пожара пострадал сотрудник ГСЧС, однако обошлось без госпитализации.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы. Психологи оказывают помощь пострадавшим. Привлечены кинологический и пиротехнический расчет ГСЧС. Развернут автобус быстрого реагирования Харьковского городского совета для оказания помощи жильцам дома.

Напомним, что атака на Харьков была максимально коварна: враг целился по домам. Все попадания – либо по многоэтажным домам, либо рядом с ними.