Россияне атаковали Запорожье семью беспилотниками, есть пострадавший

Атака на Запорожье 4 апреля / © @ivan_fedorov_zp

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По меньшей мере, 7 беспилотников запустил враг по Запорожью и Запорожскому району в ночь на 4 апреля 2025 года.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

По уточненной информации в результате вражеской атаки пострадал 63-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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Также повреждено складское помещение, произошло возгорание нежилого здания.

Напомним, что ранее сообщалось, что россияне ударили по Днепру: есть потерпевшие . Медицинскую помощь трем пострадавшим оказали на месте. Лечиться будут амбулаторно.