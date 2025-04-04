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Россияне атаковали Запорожье семью беспилотниками, есть пострадавший
В Запорожье ночью раздались взрывы: стали известны первые последствия.
По меньшей мере, 7 беспилотников запустил враг по Запорожью и Запорожскому району в ночь на 4 апреля 2025 года.
Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .
По уточненной информации в результате вражеской атаки пострадал 63-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Также повреждено складское помещение, произошло возгорание нежилого здания.
Напомним, что ранее сообщалось, что россияне ударили по Днепру: есть потерпевшие . Медицинскую помощь трем пострадавшим оказали на месте. Лечиться будут амбулаторно.