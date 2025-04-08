Трамп будет применять для депортации из США закон 1798

Дональд Трамп / © Associated Press

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Верховный суд США 8 апреля разрешил Дональду Трампу проводить депортацию вероятных членов венесуэльских банд, используя закон года, исторически используемый только во время войны как часть жесткого подхода президента-республиканца к иммиграции, но с определенными ограничениями.

Об этом пишет Reuters.

Суд удовлетворил просьбу администрации отменить базирующееся в Вашингтоне распоряжение американского судьи Джеймса Боасберга от 15 марта, которое временно блокировало временные депортации в соответствии с законом Трампа о врагах-инопланетянах, пока продолжается судебное разбирательство по делу.

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Администрация Трампа утверждала, что Боасберг посягнул на полномочия президента по принятию решений по национальной безопасности.

"Верховный суд поддержал верховенство права в нашей стране, позволив президенту, кем бы он ни был, иметь возможность охранять наши границы и защищать наши семьи и нашу страну", - написал Трамп в соцсетях.

15 марта Трамп ссылался на Закон о чужеземных врагах, чтобы быстро депортировать вероятных членов банды Трен де Арагуа, пытаясь ускорить удаление с помощью закона, наиболее известного тем, что он использовался для интернирования японских, итальянских и немецких иммигрантов во время Второй мировой войны.

Суд отметил, что для того, чтобы оспорить законность своего задержания в соответствии с Законом о чужеземных врагах, задержанные должны подать так называемые иски habeas corpus в федеральном судебном округе, где находится задержанный. Это означает, что надлежащим местом рассмотрения этого судебного процесса являлся Техас, а не округ Колумбия, заявил суд.

Напомним, что ранее французского ученого депортировали из США из-за критики Трампа в личной переписке.