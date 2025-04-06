Иран отказался от прямых переговоров с Трампом: что будет дальше

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. / © Associated Press

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Иран выступает против проведения прямых переговоров с США по поводу своей ядерной программы, но готов к косвенному диалогу при посредничестве Омана.

Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности, передает Reuters.

По его словам, Тегеран считает такой формат переговоров "способом оценить, насколько серьезно Вашингтон настроен на политическое урегулирование". В случае согласия США, диалог может стартовать в ближайшее время, хотя путь к нему будет "тернистым".

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На фоне обострения ситуации в регионе Иран также предупредил страны, где размещены американские военные базы. Сообщения были направлены Ираку, Кувейту, ОАЭ, Катару, Турции и Бахрейну. Тегеран предостерегает, что любое содействие атаке США, в частности, предоставление территории или воздушного пространства, будет считаться актом вражды и будет иметь серьезные последствия. Иранские вооруженные силы, по данным чиновника, уже находятся в состоянии повышенной боевой готовности по приказу аятоллы Али Хаменеи.

Эти заявления раздаются на фоне все более напряженной ситуации в регионе, в частности, военных действий в секторе Газа, ударах по Йемену, смене руководства в Сирии и обострении противостояния между Израилем и Тегераном.

Среди стран Персидского залива – ключевого маршрута поставки мировой нефти – опасаются разрастания конфликта. В Кувейте уже заверили Иран, что с их территории не будет совершаться никаких агрессивных действий. Остальные страны официально не комментировали сообщения.

В то же время Россия, союзник Ирана, осудила военные угрозы со стороны США, назвав их "неприемлемыми" и призвала к воздержанию. Второй иранский чиновник отметил, что Тегеран рассчитывает на поддержку Москвы, но сомневается в ее стабильности: "Это зависит от динамики отношений между Трампом и Путиным".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что Иран готов участвовать в прямых переговорах по своей ядерной программе.