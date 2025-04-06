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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Синоптики сделали прогноз на Пасху: чего ожидать украинцам

За неделю до праздника еще будет прохладно, но 20 апреля погода обещает быть достаточно комфортной.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
погода на Пасху

Синоптики сделали прогноз погоды на Пасху / © ТСН

В этом году украинцы будут праздновать Пасху в воскресенье, 20 апреля. Чтобы заблаговременно спланировать, как провести этот праздничный день — на природе или дома — синоптики уже подготовили предварительный прогноз.

О том, что прогнозируют синоптики на Пасху и какой будет погода в апреле и мае, говорится в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

За неделю до праздника, говорят синоптики, будет еще прохладно, однако 20 апреля погода обещает быть достаточно комфортной, хотя и с определенными погодными нюансами.

Какая будет погода на Пасху

По предварительному прогнозу ожидаются периодические дожди и грозы в западных, северных и частично восточных областях Украины. В то же время, на большинстве территории страны осадков не ожидается.

В южных областях температура будет колебаться между +15 и +18 градусами, тогда как в западных регионах от +10 до +15 градусов. В северных, северо-восточных и центральных областях температура также будет держаться в пределах +10+15 градусов.

Чего ждать от погоды в апреле

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью «Главреду» предупредил, что в апреле возможны заморозки. По его словам, на поверхности почвы в ночное время температура может опуститься до -2 градусов, что касается северо-восточных и восточных областей страны.

Другой народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «Главреду» отметил, что в первые дни апреля не стоит ожидать настоящего весеннего тепла, потому что один-два теплых дня будут сменяться на два-три прохладных дня, причем с осадками. Так будет продолжаться практически до конца первой десятидневки.

Вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой «минус», днем умеренный «плюс». В конце этой декады будет теплее и без осадков.

Третья декада апреля будет столь же теплой, но дальше температура воздуха немного снизится. Пройдут кратковременные осадки.

Каким будет май в Украине

По словам Деркача, даже начало мая не принесет подлинного тепла. Повышение температуры воздуха ожидается только в конце первой десятидневки мая.

Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет «сухой». Впрочем, кое-где пройдут кратковременные дожди.

В третьей декаде мая температура воздуха снизится, будет влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло. И хотя его нельзя назвать летним, но будет достаточно тепло.

Напомним, в Украине 7 апреля ожидается нестабильная погода с большими контрастами.

Дата публикации
Количество просмотров
749
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