Синоптики сделали прогноз на Пасху: чего ожидать украинцам

Синоптики сделали прогноз погоды на Пасху / © ТСН

Реклама

В этом году украинцы будут праздновать Пасху в воскресенье, 20 апреля. Чтобы заблаговременно спланировать, как провести этот праздничный день — на природе или дома — синоптики уже подготовили предварительный прогноз.

О том, что прогнозируют синоптики на Пасху и какой будет погода в апреле и мае, говорится в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

За неделю до праздника, говорят синоптики, будет еще прохладно, однако 20 апреля погода обещает быть достаточно комфортной, хотя и с определенными погодными нюансами.

Реклама

Какая будет погода на Пасху

По предварительному прогнозу ожидаются периодические дожди и грозы в западных, северных и частично восточных областях Украины. В то же время, на большинстве территории страны осадков не ожидается.

В южных областях температура будет колебаться между +15 и +18 градусами, тогда как в западных регионах от +10 до +15 градусов. В северных, северо-восточных и центральных областях температура также будет держаться в пределах +10+15 градусов.

Чего ждать от погоды в апреле

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью «Главреду» предупредил, что в апреле возможны заморозки. По его словам, на поверхности почвы в ночное время температура может опуститься до -2 градусов, что касается северо-восточных и восточных областей страны.

Другой народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «Главреду» отметил, что в первые дни апреля не стоит ожидать настоящего весеннего тепла, потому что один-два теплых дня будут сменяться на два-три прохладных дня, причем с осадками. Так будет продолжаться практически до конца первой десятидневки.

Вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой «минус», днем умеренный «плюс». В конце этой декады будет теплее и без осадков.

Третья декада апреля будет столь же теплой, но дальше температура воздуха немного снизится. Пройдут кратковременные осадки.

Каким будет май в Украине

По словам Деркача, даже начало мая не принесет подлинного тепла. Повышение температуры воздуха ожидается только в конце первой десятидневки мая.

Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет «сухой». Впрочем, кое-где пройдут кратковременные дожди.

В третьей декаде мая температура воздуха снизится, будет влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло. И хотя его нельзя назвать летним, но будет достаточно тепло.

Напомним, в Украине 7 апреля ожидается нестабильная погода с большими контрастами.