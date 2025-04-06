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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Число жертв от удара россиян по Кривому Рогу возросло

От многочисленных ран в больнице скончался мужчина.

Автор публикации
Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Атака на Кривой Рог

Российская атака на Кривой Рог

Российская атака на Кривой Рог 4 апреля унесла жизни 20 человек.

Об этом сказал начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул 6 апреля.

«К сожалению, количество жертв российской террористической атаки 4 апреля возросло до 20 человек. От многочисленных ран в больнице скончался мужчина 57 лет. Врачи круглосуточно делали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — написал Вилкул.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал Россию страной, системно уничтожающей мирную жизнь. Так он отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.

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Дата публикации
Количество просмотров
42
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