Число жертв от удара россиян по Кривому Рогу возросло

Российская атака на Кривой Рог

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Российская атака на Кривой Рог 4 апреля унесла жизни 20 человек.

Об этом сказал начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул 6 апреля.

«К сожалению, количество жертв российской террористической атаки 4 апреля возросло до 20 человек. От многочисленных ран в больнице скончался мужчина 57 лет. Врачи круглосуточно делали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — написал Вилкул.

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Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал Россию страной, системно уничтожающей мирную жизнь. Так он отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.

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