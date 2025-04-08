Трамп запевнив, що США проведуть прямі переговори з Іраном

Дональд Трамп / © Associated Press

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США наприкінці цього тижня проведуть з Іраном прямі перемовини стосовно іранської ядерної програми.

Про це заявив президент США Дональд Трамп після зустрічі із премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Білому домі, — пише Укрінформ.

“Ми ведемо прямі перемовини з Іраном. Вони розпочнуться у суботу, це буде велика зустріч й ми подивимося, що відбудеться після неї”, — сказав Трамп.

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За його словами, “усі згодні, що досягти угоди - краще, ніж діяти очевидно”. “Чесно кажучи, я б не хотів бути залученим до цього “очевидно”, як і Ізраїль, якщо зможе цього уникнути”, - зазначив президент США.

Він додав, що ситуація заходить “на дуже небезпечну територію”. “Сподіваюся, ці перемовини завершаться успішно, що відповідатиме інтересам Ірану”, — запевнив Трамп.

Водночас 3 квітня 2025 року США розпочали нову серію авіаударів по проіранських цілях. Крім того, у ЗМІ шириться інформація, що Трамп серйозно налаштований розпочати війну з Іраном.